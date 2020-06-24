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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على (زائرين من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر) ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 50 ألف ريال سعودي، وما يزيد على 61 ألف دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تُستخدم في تزييف العملات.
وقد تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 02:20 PM
قامت بتوقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على (زائرين من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر) ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 50 ألف ريال سعودي، وما يزيد على 61 ألف دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تُستخدم في تزييف العملات.
وقد تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض: القبض على زائرين كاميرونيين روّجا لبيع العملات النقدية المزيفة ،
المصدر : الخليج 365
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