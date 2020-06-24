شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شروط استخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز سن العاشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، شروط استخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز سن العاشرة.
وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية بعد سن العاشرة وحتى الخامسة عشر يكون اختياري، ويتم بموافقة ولي الأمر.
وأضاف أن بعد تجاوز سن الخامسة عشر يكون استخراج البطاقة ألزاميًا للذكور والأناث، وفي حال عدم استخراجها بعد هذا السن يفرض على المخالف غرامة مالية.
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