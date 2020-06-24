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المرور يوضح شروط إصدار ترخيص قيادة مؤقت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك عدة شروط لإصدار ترخيص قيادة مؤقت، ومنها إتمام سن (18) عامًا .

وأوضحت أن المادة36 من نظام المرور السعودي، ينص على أنه يجب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات، إتمام سن (18) عامًا لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عامًا لرخص القيادة العامة.

وأضافت أنه يتوجب أيضا على المتقدم بطلب الرخصة أن يجتاز الكشف الطبي، والاختبارين النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

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