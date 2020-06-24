شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء بدء تسجيل الأطفال في الروضات يوم الإثنين الموافق 15 / 11 / 1441 هـ، وذلك عبر نظام نور .
وأصدرت الوزارة تعميم لجميع إدارات التعليم بالموعد المقرر ، على أن يتم القبول على 3 مراحل كل مرحلة بحسب تاريخ الميلاد
وتبدأ المرحلة الأولى من ١٣-١-١٤٣٨ إلى ١٢-١-١٤٣٩ للروضات الأهلية والعالمية فقط، والمرحلة الثانية من ١٣-١-١٤٣٧ إلى ١٢-١-١٤٣٨، والمرحلة الثالثة من ١٣-١-١٤٣٦ وحتى ١٢-١- 1437
وحول آلية القبول ، أكدت الوزارة أن الأولوية لمن لأسبقية التسجيل من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، والأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم الثاني، وفق الطاقة الاستيعابية .
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