شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوصى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالصلاة في البيت بدلا من المسجد.

وكانت إحدى متابعات استديو الجمعة، قد ذكرت أن ابنها معاق، وأنها تمنعه من الصلاة في المسجد خوفا عليه من فيروس كورونا، متسائلة عن مدى جواز ذلك.

وأكد المطلق بأنه يجوز ذلك، مخاطبًا الشاب بضرورة الصلاة في البيت لحمايته من كورونا باعتباره وباء خطير، داعيًا الشاب إلى الاستجابة لطلب أمه، مؤكدًا أن بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة.