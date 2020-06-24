شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوصى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالصلاة في البيت بدلا من المسجد.
وكانت إحدى متابعات استديو الجمعة، قد ذكرت أن ابنها معاق، وأنها تمنعه من الصلاة في المسجد خوفا عليه من فيروس كورونا، متسائلة عن مدى جواز ذلك.
وأكد المطلق بأنه يجوز ذلك، مخاطبًا الشاب بضرورة الصلاة في البيت لحمايته من كورونا باعتباره وباء خطير، داعيًا الشاب إلى الاستجابة لطلب أمه، مؤكدًا أن بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.