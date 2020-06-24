شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر» تستعرض شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر " شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل عبر حساب المستخدم في المنصة. كشفت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر " شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل عبر حساب المستخدم في المنصة. وقالت المنصة بأنه يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي: سداد المخالفات المرورية، وعدم وجود مخالفة سابقة لإلغاء التأشيرات، وعدم وجود تأشيرة سارية. وتابعت بأنه يجب وجود المستفيد داخل المملكة، وسريان صلاحية الإقامة والجواز للعامل، وألا تكون لديه مركبة مسجلة في النظام.

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