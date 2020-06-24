شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المقاولين: نواجه تحديات تتعلق بإسكان العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المهندس أسامة العفالق رئيس هيئة المقاولين، بان الهيئة تواجه تحديات تتعلق بإسكان العمالة في ظل جائحة كورونا ، حيث أن القطاع يعمل به 3 ملايين عامل.

وقال العفالق أن الهيئة لديها خططً وحلول لمشكلة إسكان العمالة، مضيفاً أن هذة التحديات لم تعالج منذ فترة، وأن معظم العمالة تسكن في مواقع لا تتوفر فيها المتطلبات الصحية، وأن الجائحة كشفت المشكلة للعلن، ووضع المسؤولون لها حلولاً قصيرة المدى، وأن الهيئة دورها تقديم المقترحات، وعلى الجهات الحكومية سن القوانين المنظمة.

ومن جهة أخرى ، أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي، تجتمع أسبوعياً لبحث المشاريع المتعثرة ووضع الحلول بشأنها، ورفع التوصيات بها للجهات العليا.