شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات مكثفة لغسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة وثوبها المطهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو أعمال التنظيف والتعقيم لسطح الكعبة المشرفة عبر فريق صيانة متخصص . وثق مقطع فيديو أعمال التنظيف والتعقيم لسطح الكعبة المشرفة عبر فريق صيانة متخصص . وأظهر الفيديو الذي بثته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عمليات إزالة الغبار والتنظيف والتطهير آلياً ويدوياً لسطح الكعبة وثوبها المطهر وصحن الطواف . وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مع وزارة الصحة امس الثلاثاء في مؤتمر صحفي ضوابط الحج هذا العام في ظل الظروف الإستثنائية في العالم مع الحرص على إقامة الموسم إعماراً لبيت الله الحرام وتمكيناً للمسلمين من آداء الفريضة . إقرأ أيضا:

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