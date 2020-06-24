شكرا لمتابعة خبر عن مشروع لحماية شجرة «الخزم» النادرة بجبال السروات بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع يهدف لحماية شجرة نادرة تنبت في جبال السروات، وتعرف باسم شجرة "الخزم" أو بـ"الأخوين" أو "دَم الأخوين"، وذلك لقيمتها الجمالية والطبية ولتاريخها الضارب في القدم.

وتكثر الشجرة النادرة، بقرى العيلة بجنوب المحافظة، فيما سيعمل المختصون التابعون للمكتب على إكثارها وإنباتها في مشاتل الوزارة للمحافظة عليها، كونها مهددة بالانقراض، فيما وُضعت لوحات تعريفية بالشجرة في أماكن وجودها.

وناشد مدير مكتب الوزارة بالطائف، المهندس هاني القاضي، المزارعين وأهالي المحافظة بضرورة الحرص على زراعة وإنبات هذه الشجرة النادرة والمحافظة عليها، لافتًا إلى استعداد المكتب للوقوف معهم لتذليل الصعوبات وزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة والاستفادة من الدعم المقدم للمزارعين ومربي المواشي من الوزارة.