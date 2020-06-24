السعودية | الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 24 يونيو 2020 م ثمن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة ، ووصفه بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهم من الحجاج والمعتمرين سائلاً الله جل و علا أن يحفظهما الله برعايته ويجزيهما عن المسلمين خير الجزاء .

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