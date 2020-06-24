الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 24 يونيو 2020 م

ثمن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة ، ووصفه بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة .
و أعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهم من الحجاج والمعتمرين سائلاً الله جل و علا أن يحفظهما الله برعايته ويجزيهما عن المسلمين خير الجزاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا