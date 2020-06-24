شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: بدء نشر المراقبين العسكريين لتنفيذ "اتفاق الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين ، وبدء نشر المراقبين على الأرض لوقف إطلاق النار وفصل القوات. وأوضح التحالف تأكيد الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد لعودة الأوضاع الطبيعية وتنفيذ اتفاق الرياض.

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