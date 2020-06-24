فيديو صادم.. رجل يتجول بسكين في رأسه بعد تصديه للدفاع عن امرأة 

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو صادم رجلاً يتجول بسكين في رأسه في أحد شوارع مدينة هارلم، ويحاول طلب الإسعاف لامرأة مصابة، غير مدرك لإصابته شخصيًا.

وكان الرجل، 36 عامًا، يدافع عن امرأة تعرض لها أربعة لصوص معتدين عليها بالضرب، وانتزعوا حقيبتها التي تضم هاتفها وأدويتها والبطاقة الائتمانية، ودخل الضحية في نزاع شفهي معهم وتطور الأمر بعد ذلك.

وتلقى الرجل من هارلم، مانهاتن، طعنة من اللصوص بسكين مطبخ أصابه مباشرة في رأسه، ثم فر الجناة، ليبدأ الضحية في مساعدة السيدة المذهولة، والتجول في الشارع بحثًا عن سيارة إسعاف لمساعدتها.

والتقط المارة هذا الذي يوثق رجلًا بسكين في رأسه ويقطر الدم من أسفل رقبته ليغطي القميص والجينز الأزرق.

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وتدخل البعض في طلب إسعاف له ونقله إلى أقرب مستشفى محلي، وقال الأطباء إن الشق لم يخترق الجمجمة، وأنه محظوظ أن إصابته لم تكن مهددة لحياته، مؤكدين على أن حالته مستقرة حاليًا.

ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات بعد، حيث لا تزال التحقيقات جارية، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

ويُذكر أن هارلم تشهد هذه الأيام موجة من أحداث العنف والشغب، حيث وقعت 28 عملية إطلاق نار مع 38 ضحية خلال 72 ساعة من هذا الأسبوع، ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات المتظاهرين على قتل متابعات الخليج 365 الأفرو أمريكي، جورج فلويد، على يد أربعة من ضباط شرطة مدينة مينيابوليس.

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