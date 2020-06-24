قصي الفاخري رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية السياحي

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب بتعيين قصي عبدالله الفاخري لتولي منصب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحة.

ويمتلك قصي الفاخري خبرة لأكثر من عشرين عاماً في القطاع المصرفي وقطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالإضافة لعمله كمستشار للاستثمار لدى وزير السياحة أحمد الخطيب.

وتقلد قصي الفاخري عددًا من المناصب في بنوك وشركات عدة منها: مجموعة سامبا المالية، وسوسيتيه جينرال العربية السعودية، كما شغل عضوية مجلس إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية والشركات المساهمة.

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جدير بالذكر أن قصي الفاخري حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة إلى عدة دورات قيادية أخرى من جامعات عالمية.

وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية السياحي بتاريخ ١٦-٦-٢٠٢٠ الموافق ٢٤ -١۰-١٤٤١ هـ بهدف تمكين أحد أكثر القطاعات حيوية في المملكة.

ويهدف صندوق التنمية السياحي لدعم وتشجيع الاستثمارات الداخلية وجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة ودعم القطاع الخاص من خلال خلق فرص استثمارية جاذبة للقطاع السياحي.

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