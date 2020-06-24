الفضلي: مشروع جديد لتخزين وتجارة الحبوب في ينبع

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة تضع أهمية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، خاصة بعد جائحة كورونا وآثارها على سلاسل الغذاء العالمية.

وكشف الفضلي في مقابلة مع “العربية”، عن مشروع للقطاع الخاص لتخزين وتجارة الحبوب في ينبع.

اكتفاء ذاتي ببعض الحقول

ولفت إلى أن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية، مشيرًا إلى أن لدى السعودية اكتفاء ذاتيًا في العديد من الحقول.

كما أعاد الفضلي التأكيد على وجود توافق بين استراتيجية البيئة والمياه والزراعة، وتضافر الجهود مع القطاع الخاص لدعم الأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الناتج المحلي الزراعي بلغ 60 مليار ريال في 2019، والذي شكل 4% من الناتج المحلي غير النفطي.

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ولفتت إلى أن استخدام المياه الجوفية انخفض بـ 9 مليارات متر مكعب عن 2019.

وفرة غذائية وسلاسل إمداد

وفي وقت سابق، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية.

وقال الفضلي في تصريح صحفي إن السعودية تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.

كما أعلن أن المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125%، ومن الخضار والدواجن نسبة 60%.

وأضاف الوزير أن حجم الناتج المحلي الزراعي للسعودية بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

وأكد الفضلي أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزة نسبية.

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