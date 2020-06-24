شكرا لقرائتكم الراجحي فتح حساب .. إليك الشروط والخطوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعد مؤشر الراجحي فتح حساب إلى قائمة التداول بموقع جوجل اليوم ضمن الأكثر بحثًا، حيث تساءل مواطنون ومقيمون عن آلية فتح حساب في الراجحي عبر موقع المصرف الإلكتروني.

وعبر مؤشر الراجحي فتح حساب كان التساؤل الأكبر هو آلية فتح حساب جارٍ في المصرف، حيث أكد الراجحي في وقت سابق أن قنواته المصرفية الإلكترونية تتيح إدارة الحساب على مدار الساعة من أي مكان في العالم، كما يوفر من خلال الحساب الجاري العديد من الخدمات منها خدمة تحويل الأموال، وإصدار بطاقة الصراف الآلي (مدى) وغير ذلك من المزايا المتعددة.

وكان المصرف قد أطلق قبل أيام لأول مرة في المملكة خاصية فتح الحساب أونلاين عبر تطبيق الراجحي موبايل أو الموقع الإلكتروني للمصرف عبر الرابط هنا بدون زيارة الفرع.

الراجحي فتح حساب

ويُمكِّن فتح الحساب الجاري عبر الإنترنت من المزايا التالية:

سهولة فتح حساب عبر الإنترنت في أي وقت مع إمكانية تحديد الفرع الذي ترغب بالتعامل معه.

تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة.

إصدار كشف حساب شهري يوضح جميع حركات الحساب باللغتين العربية أو الإنجليزية.

إمكانية إجراء المعاملات المصرفية من خلال جميع القنوات الإلكترونية.

إصدار بطاقة صراف آلي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

الإيداع والتحويل الداخلي.

سداد الفواتير و المدفوعات الحكومية.

التسجيل في خدمة المباشر.

الحوالات الدولية بأنواعها (حسب الصلاحيات).

إمكانية السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي.

شروط فتح حساب في الراجحي

أما شروط فتح حساب في مصرف الراجحي فهي كما يلي:

الهوية الوطنية / هوية مقيم

ألا يقل السن عن 18 سنة لحسابات البالغين ، وأن لا يقل عن 15 سنة للقاصرين سنًا.

يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادرًا من أحد مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون العنوان الوطني صحيحًا.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في خدمة (أبشر) لإتمام عملية توثيق حسابك البنكي.

أن لا يكون المتقدم عميلًا حاليًا في المصرف أو تحويل الراجحي، في حال رغبة العميل بالقيام بأي عمليات مصرفية داخل الفرع لاحقاً أو لطلب أي منتجات تمويلية أو بطاقة ائتمانية أو دفتر شيكات (حسب الصلاحيات)، فيجب زيارة الفرع لتحديث صلاحيات الحساب ولإضافة التوقيع المعتمد.

الراجحي فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني

تعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني.

توثيق رقم الجوال الخاص بك.

توثيق بياناتك عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر).

عند استكمال عملية فتح الحساب ستصلك رسالة نصية بمعلومات الحساب.

يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال قنواتنا المصرفية الإلكترونية على مدار الساعة.

يمكنك إصدار بطاقة مدى للصرف الآلي على مدار الساعة عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتواجد في الفروع.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط هنا.

كما يمكن عبر الرابط هنا تسجيل البيانات وفتح حساب في الراجحي.

فتح حساب في الراجحي

وبالنسبة إلى شروط فتح حساب فهناك بعض الأحكام التي بينها المصرف وهي كما يلي:

1. يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول وعمر المتقدم لطلب فتح الحساب أكثر من 15 عامًا.

2. خلال عملية التسجيل يجب إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية (ليست هناك إمكانية الحفظ والمتابعة).

3. يجب أن يكون كل من عنوان البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني صحيحين.

4. يجب أن تكون مسجلاً في خدمة أبشر لإتمام عملية توثيق معلومات حسابك المصرفي الجديد.

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5. يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادراً من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

لا يستطيع العميل الاستفادة من كامل الخدمات والصلاحيات، كدفتر الشيكات والبطاقات الائتمانية وما يماثلهما من خدمات وصلاحيات إلا بعد إضافة التواقيع المعتمدة عبر زيارة الفرع. يقر العميل ويؤكد بأنه لا يشغل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ولم يشغل سابقاً أي منصب سياسي في الدولة (المقصود بالمنصب السياسي: المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بالنسبة للمدنيين، أو رتبة لواء فما فوق بالنسبة للعسكريين) يشغل من قبل العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوقت الحالي أو سابقاً (المقصود بأقارب الدرجة الأولى هم الوالدين، الزوج والزوجة، الأبناء والبنات). يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعاً ونظاما وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية كـ الكفيف أو الأمي.

9. يجب الاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي. (اضغط هنا للاطلاع)

ولفت المصرف إلى أن خدمة فتح الحساب من عمر 15 إلى 18 عاماً من ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (Sandbox) لعدد محدود من الحسابات.

وبعد ذلك يتم الموافقة على الشروط واختيار الجنسية ونوع الهوية وإدخال رقم الجوال واللقب والبريد الإلكتروني وأقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر ثم إدخال الدخل الشهري بالرياض وأخيراً إدخال أرقام معروضة في الصورة ضمن النظام الأمني ثم الضغط على التالي.

واحتل مصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك تبرعاً لمساعدة المجتمع لمواجهة فيروس كورونا في الرصد الذي أجرته “مال”، وشمل كثيراً من الشركات السعودية الكبرى المدرجة في سوق الأسهم قدمت انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية.

وبلغ الدعم الذي قدمه بنك الراجحي 49.7 مليون ريال، موزعة ما بين 25 مليون ريال للصندوق الصحي و15.5 مليون ريال للصندوق المجتمعي، ودعم مبادرة وطن العطاء بمبلغ 9.1 مليون ريال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة المحتجزين في بيوتهم من المرضى وكبار السن.

حساب قيمة التمويل والقرض من مصرف الراجحي:

في سياق آخر، يمكن حساب قيمة التمويل والقرض من مصرف الراجحي مع حساب قيمة القسط الشهري الذي سيقوم كل عميل بدفعه شهرياً حيث يمكن حساب ذلك من خلال الدخول على حاسبة الراجحي هنا وبعد الدخول علي الموقع يقوم كل عميل ببعض الخطوات البسيطة من أجل حساب التمويل:

يتم الاختيار في حساب التمويل الجنسية الخاصة سواء مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة.

يحدد العميل نوع العمل الذي ينضم إليه سواء عمل حكومي أو خاص أو قطاع شبه حكومي.

بعدها يحدد العميل قيمة المبلغ الشهري الذي يحصل عليه من راتب ثابت، ثم تحديد عدد الأقساط التي يرغب قي سدادها شهرياً إلى البنك.

أخيراً، يتم الضغط علي حساب التمويل لمعرفة تفاصيل قيمة القرض والتمويل الذي يتم الحصول عليه.

وكانت “متابعات الخليج 365” يوم أمس قد استعرضت بعض الشكاوى ضد مصرف الراجحي ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط هنا.

وطالب مستفيدو بنك الراجحي بالاهتمام بمطالبهم المختلفة، والتي من بينها تسجيل الصكوك العقارية واستحقاقات إيجارات ماكينات الصراف الآلي.

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