السعودية | تحذير من موجة حر شديد على السعودية ودول الخليج

شكرا لقرائتكم تحذير من موجة حر شديد على السعودية ودول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر مختصون في الطقس من موجة حر شديد ستؤثر على أجواء السعودية ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، وذلك بعد وداع حركة الشمس الظاهرية لخط الاستواء.

وقال المختص في مجال الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني: "تستعد السعودية لانقلاب حراري يصل إلى ما بين 50 و56 درجة مئوية تحت أشعة الشمس اعتباراً من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء القادم، بينما الحرارة العظمى المتوقعة في الظل تتراوح بين 46 و50 درجة مئوية".

وأهاب بتجنب التعرض للشمس لفترة طويلة تفادياً للإصابة بضربة الشمس.

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ورجّح المختصون أن تكون منطقة شرق السعودية ودول الخليج هي الأكثر تعرضاً لموجة الحرارة، ويليها وسط السعودية، بينما شمال وجنوب المملكة سيكونان من الأقل تأثراً بموجة الحرارة القادمة.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف والرياض والقصيم وحائل، وكذلك على طول الساحل الغربي. وتحدثت عن "سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الاتجاه وهي بسرعة تتراوح بين 18 و42 كلم/ساعة، بينما ارتفاع الموج سيتراوح بين متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 16 و40 كلم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.