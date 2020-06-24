محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 12:50 PM Advertisements إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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