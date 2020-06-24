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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.
وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد جازان
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 12:35 PM
في حالة تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر لـ 5 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.
وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.
، "أجواء ماطرة" تواعد جازان وتنبيه من "الأرصاد" يوضح ،
المصدر : الخليج 365
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