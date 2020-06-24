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أجرى مركز القلب بعرعر 30 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى إجراء 541 عملية قسطرة قلبية؛ وذلك خلال النصف الأول من العام 2020م.
وقالت "صحة الحدود الشمالية": عدد المستفيدين من خدمات المركز قد بلغ أكثر من أربعة آلاف مستفيد، وعدد مراجعي العيادات 3821 مراجعًا ومراجعة، كما تم تنويم 574 مريضًا، خلال نفس الفترة.
يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" تضم 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 44 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.مركز القلب بعرعر
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 12:34 PM
خلال 6 أشهر وعدد المستفيدين منه بلغ أكثر من أربعة آلاف حالة
أجرى مركز القلب بعرعر 30 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى إجراء 541 عملية قسطرة قلبية؛ وذلك خلال النصف الأول من العام 2020م.
وقالت "صحة الحدود الشمالية": عدد المستفيدين من خدمات المركز قد بلغ أكثر من أربعة آلاف مستفيد، وعدد مراجعي العيادات 3821 مراجعًا ومراجعة، كما تم تنويم 574 مريضًا، خلال نفس الفترة.
يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" تضم 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 44 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.
، مركز القلب في عرعر يُجري 30 عملية قلب مفتوح و541 قسطرة ،
المصدر : الخليج 365
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