شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان حتى الـ 5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، و الحرث، والدرب، والريث، و العارضة، وصامطة، و صبيا، و فيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً - بمشيئة الله -.