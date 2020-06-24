شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة على مكة المكرمة حتى الـ 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة ، والليث ، والكامل ، وبحره ، وخليص ، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.