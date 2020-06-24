اخبار السعوديه

موجة حارة على مكة المكرمة حتى الـ 5 مساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة على مكة المكرمة حتى الـ 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة ، والليث ، والكامل ، وبحره ، وخليص ، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة على مكة المكرمة حتى الـ 5 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا