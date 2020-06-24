أسباب وعلاج انسداد مجرى التنفس أثناء النوم عند الأطفال

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت استشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم لدى الأطفال هيا السبيعي، أن انسداد مجرى التنفس أثناء النوم عبارة عن حالة طبية شائعة لدى الأطفال وتتمثل في توقف متكرر ومنقطع في التنفس خلال النوم.

وأضافت السبيعي أن انسداد مجرى التنفس خلال النوم قد يكون انسداداً كلياً في مجرى التنفس العلوي (البلعوم) ولكنه عند البعض قد يكون جزئياً ويستمر هذا الانسداد لعدة ثوانٍ حيث يتوقف خلالها وصول الهواء إلى الرئتين مما يؤدي إلى نقص في كمية الأكسجين وزيادة في ثاني أكسيد الكربون في الدم، وعند حدوث هذه التغيرات يتنبه المخ لذلك ويرسل إشارات إلى عضلات مجرى الهواء التنفسي العلوي لفتح مجرى الهواء وبذلك يستيقظ الطفل ويعاود التنفس.

ولفتت إلى أن تكرار الاستيقاظ لدى المريض يؤثر في كفاءة النوم مما يؤدي إلى ظهور أعراض لدى المصاب أثناء النهار وغالباً تتمثل في النعاس والحاجة إلى قيلولة وتعكر في المزاج وقلة في التركيز وضعف في الذاكرة وضعف الأداء الدراسي والنمو وانخفاض في درجة الذكاء وكذلك ظهور بعض السلوكيات كفرط الحركة.

أعراض انسداد مجرى التنفس

وتتمثل أعراض المرض في الشخير أثناء النوم وتوقف التنفس المتكرر والشرقة وفتح الفم بصفة ملحوظة للتنفس، زيادة التعرق والتقلب في عدة وضعيات أثناء النوم كالنوم في وضعية الجلوس وذلك كمحاولة لا أراديه لفتح مجرى الهواء بالإضافة إلى صعوبة الاستيقاظ في الصباح الباكر.

سبب انسداد مجرى التنفس

وأشارت السبيعي إلى أن سبب انسداد مجرى الهواء أثناء النوم عند أغلب الأطفال ناتج عن تضخم في اللحمية واللوزتين وهناك أسباب أخرى كالتشوهات الخلقية في الوجه أو زيادة الوزن عند الأطفال، وأيضاً الأطفال المصابين بمتلازمة داون وكذلك الأطفال الذين يعانون من الربو والحساسية والالتهابات المتكررة في الجيوب الأنفية.

وأوضحت الاستشارية أنه يتم تشخيص هذا المرض عن طريق عمل اختبار النوم وهي عملية تستهلك الكثير من الوقت والجهد في مختبر اضطرابات النوم حيث يتم تنويم الطفل لليلة واحدة يقوم فيها المختص بوضع بعض الحساسات المعدنية على الرأس والجلد ويتم توصيلها بجهاز يقوم بمراقبة مؤشرات فسيولوجية كالموجات الكهربائية في الدماغ، ومعدل ضربات القلب، وحركة العضلات، وحركة العينين وحركة الصدر والحجاب الحاجز وكذلك معدل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم وكفاءة النوم.

كيفية العلاج

وأوضحت أن أغلب الأطفال يستجيبون لإزالة اللوزتين واللحمية بواسطة الجراحة، أما بالنسبة للأطفال ذوي الوزن الزائد فيحتاجون إلى زيارة دورية ل أخصائي التغذية لإنقاص أوزانهم وأداء الرياضة المناسبة، كما أن بعض الأطفال يحتاجون لجهاز مدعم التنفس (CPAP/BIPAP) وهو جهاز صغير خفيف الوزن متنقل يستخدم فقط خلال النوم.

Advertisements

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن انسداد مجرى التنفس أثناء النوم عبر الرابط التالي هنا.

كما سلطت قناة العربية في تقرير سابق لها الضوء على تلك المشكلة وحلولها ويمكن مشاهدة الحلقة عبر الرابط التالي: . بالإضافة إلى فيديو آخر بشأن مخاطر انسداد مجرى التنفس على الرابط .

دراسة مهمة

وعن مدى انتشار انقطاع التنفس أثناء النوم في السعودية، تشير دراسة أجراها مركز طب وبحوث النوم بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على عينة كبيرة من الأفراد في مدينة جدة، بإشراف الأستاذ دكتور سراج عمر ولي مدير المركز، وتم نشرها في عدد شهر أبريل 2017 للمجلة الدورية لطب الصدر (Annals of Thoracic Medicine)، إلى إصابة نحو 9% من أفراد العينة البالغ عددهم أكثر من 2600 مريض أعمارهم بين (30 إلى 60 عاماً)، بانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث بلغت نسبة الإصابة لدى الرجال (12%) ونحو (5%) لدى النساء، وخصوصاً مع الإصابة بأمراض مزمنة أخرى وأعراض زيادة النعاس خلال النهار، وذلك عن طريق إجراء تقييم طبي دقيق لمجموعة عوامل خطر الإصابة باختناق النوم.

كما تم إثبات الإصابة بالمرض عن طريق إجراء دراسة مختبرية للنوم في مركز طب وبحوث النوم بالمستشفى الجامعي أو في منزل المريض بواسطة جهاز تقني متنقل، حيث أظهرت الدراسة أيضاً أن الشخير المزمن – وهو المظهر الرئيسي من مظاهر انقطاع التنفس أثناء النوم – عرَض منتشر بين الرجال والنساء (نحو 24% و17% على التوالي)، كما تبيّن من نتائج الدراسة أن التقدّم في العمر، والإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكّري تعتبر من ضمن عوامل الخطر المستقلّة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

ويعاني كثيرون مما يعرف طبياً بمرض متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو من أكثر اضطرابات النوم انتشاراً إلا أنه، وعلى العكس من كثير من الأمراض المزمنة، لا يتم التعرف عليه إلا بعد زمن طويل قد يصل في كثير من الأحيان إلى (8) سنوات من المعاناة التي تظهر على هيئة شخير مزمن، ونوم متقطّع رديء، ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم وفرط النعاس والإرهاق خلال النهار.

ومتلازمة اختناق النوم – من الناحية الحيوية – عبارة عن نوبات متكررة من انسداد مجرى التنفس العلوي تحدث خلال النوم مما يؤدي إلى توقف جزئي أو كاملٍ لسريان الهواء وانخفاض نسبة تشبع الدم بالأكسجين تؤدي عادة إلى تكرار التنبه أثناء الليل.

ويعاني حسب الدراسات المثبتة نحو (4%) من الرجال و(اثنتين%) من النساء متوسطي العمر من متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الولايات المتحدة، كما تصل نسبة الإصابة بها بشكل عام إلى (5%) في المجتمعات المدنية وتزداد فرصة الإصابة به مع توفّر بعض عوامل الخطر، كالبدانة والتقدّم في العمر، والإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكّري وغيره.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









