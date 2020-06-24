شكرا لقرائتكم خطبة الجمعة عن قرار حج 1441 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ بأن تكون خطبة الجمعة القادمة عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة.

وأكد حساب الشؤون الإسلامية عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن اعتماد خطبة الجمعة عن قرار حج 1441 يأتي استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية.

وفي خطبة الجمعة الماضية تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير عن أهمية وعي الفرد وتبصّره بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه, والتذكير بجوانب الخير واتقاء الشرور وعواقب الأمور, باتباع تعليمات ذوي العلم والخبرة والاختصاص لتفادي الأخطار والوقاية من الأضرار.

وبيّن فضيلته خلال خطبة الجمعة أن العاقل الواعي يدرك المسؤولية ويتبصّر عواقب الأمور قبل ظهورها, ويقيس الشيء بنظيره, ويأخذ العبرة من غيره, ويحذر الشرّ قبل أن يصيبه، مذكرًا بما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: “كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني” أخرجه مسلم، ويمكن مشاهدة خطبة الجمعة الماضية عبر الرابط .

جانب من خطة حج 1441

وكان وزيرا الصحة والحج والعمرة قد كشفا أمس الثلاثاء عن جانب من خطط حج 1441 الذي يأتي وسط استمرار انتشار جائحة كورونا التي خلفت قرابة نصف مليون وفاة وأكثر من 8.6 مليون إصابة حول العالم، حيث كثفت المملكة جهودها لإنجاح حج هذا العام من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكلات التي تم وضعها بالتعاون بين العديد من أجهزة الدولة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال الحج.

الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة أكد أن المملكة وضعت صحة الإنسان أولًا وعملت على ذلك، وستواصل جهودها التي تمت على مدى سنوات طويلة للمحافظة على الأمن الصحي العالمي.

وكشف الربيعة أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لـ ضيوف الرحمن هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث سيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأوضح أن الحجاج سوف يخضعون للحجر المنزلي فور انتهائهم من أداء النسك.

واجب شرعي

وقال الربيعة إن حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عامًا ولا يعانون من أية أمراض، مشيرًا إلى أن قرار حج 1441 هذا العام بأعداد محدودة أمر لا بد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني مشيرًا إلى أن سيتم تخصيص مستشفى ومركز صحي في مشعر منى تحسباً لأي طارئ وحماية لـ ضيوف الرحمن خلال النسك.

تباعد اجتماعي في أداء النسك

من جانبه أكد وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن أنه تقرر إقامة حج 1441 بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي من خلال السماح لأعداد محدودة من المقيمين من كافة الجنسيات بأداء المناسك مشيراً إلى أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، بدون استثناءات لأية جنسية.

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وقال وزير الحج إنه في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.

وتابع وزير الحج : عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.

آلية قبول الحجاج

وحول آلية استقبال طلبات الحج هذا العام، أوضح وزير الحج أن آلية قبول الحجاج ستكون بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في السعودية مشيرًا إلى أن هناك خطة إعلامية لتغطية مراحل الحج بشروط ومتطلبات صحية.

كما ناقشت رئاسة شؤون الحرمين استقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1441هـ حيث ناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.

قرار يراعي السلامة

كما رأت منظمة التعاون الإسلامي أن قرار حج 1441 يراعي سلامة وصحة المسلمين ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر من هنا

وأيضًا صدر بيان من هيئة كبار العلماء أيدت فيه أن يكون حج 1441هـ بعدد محدود جدًّا من داخل السعودية ويمكن مطالعة الخبر من هنا

من جهته، أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بقرار المملكة فيما يخص اقتصار موسم الحج على المتواجدين داخل أراضيها.

وأكد الشيخ المنيع أن قرار المملكة بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، فيما يمكن الاطلاع على مداخلة المنيع مع قناة الإخبارية عبر الرابط فيديو | عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ #الإخبارية: خدمة بيت الله الحرام تقتضي تجنيب المسلمين الضرر pic.twitter.com/PQQBiTX0FC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2020 .

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