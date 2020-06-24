، بأدنى حصيلة منذ نهاية أبريل.. روسيا تسجل 7176 إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليصبح إجمالي عدد حالات الوباء منذ بداية الجائحة 606881 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل أقل من 7.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا رصد 7176 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير (مقابل 7426 إصابة أمس)؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوباء التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 606881، بينها 229546 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضًا بـ5371 حالة نشطة منذ أمس).

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 154 وفاة جديدة جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 153 وفاة أمس)؛ مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 8513 حالة وفاة.

وشهدت روسيا خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع في حصيلة المتعافين جراء كورونا منذ شهر على الأقل، برصد 12393 حالة شفاء جديدة.

وبشكل عام، تماثل 368822 شخصًا للشفاء من الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا حتى اليوم، وأجري في البلاد 17.8 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالعدوى.روسيا فيروس كورونا الجديد