، آل الشيخ يوجه: خطبة الجمعة القادمة ستكون حول القرار الخاص بالحج ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة 5 / 11 / 1441هـ عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة، استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية.
وكان وزير الحج محمد بن صالح بنتن، قد أكد أمس أن المملكة العربية السعودية تتشرف في كل عام بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات؛ لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميًّا وصحيًّا وأمنيًّا، بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمسيرة الحج ومسيرة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المشاعر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، إنه في ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميًّا وسهولة تفشي العدوى ولصعوبة التنقل بين دول العالم للوصول إلى المملكة العربية السعودية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تَقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ لأعداد محدودة جدًّا لأداء مناسك الحج من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 11:50 AM
استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة 5 / 11 / 1441هـ عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة، استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية.
وكان وزير الحج محمد بن صالح بنتن، قد أكد أمس أن المملكة العربية السعودية تتشرف في كل عام بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات؛ لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميًّا وصحيًّا وأمنيًّا، بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمسيرة الحج ومسيرة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المشاعر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، إنه في ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميًّا وسهولة تفشي العدوى ولصعوبة التنقل بين دول العالم للوصول إلى المملكة العربية السعودية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تَقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ لأعداد محدودة جدًّا لأداء مناسك الحج من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته.
، آل الشيخ يوجه: خطبة الجمعة القادمة ستكون حول القرار الخاص بالحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يوجه: خطبة الجمعة القادمة ستكون حول القرار الخاص بالحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.