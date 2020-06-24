محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات. وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.ليبيا فيروس كورونا الجديد 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 11:25 AM Advertisements حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات. وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا. الكلمات المفتاحية ، ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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