شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء نائب أمين المدينة المنورة من منصبه يشعل الجدل و «الشؤون البلدية» تتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أثارت واقعة اعفاء نائب أمين منطقة المدينة المنورة خلاف قانوني في الأمانة ما أجبر وزارة الشؤون البلدية والقروية على التحقيق في الواقعة .

فبينما أصدر أمين الأمانة قرار بإعفاء نائب الأمين والذي يشغل مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة من منصبه ، رفض الأخير تنفيذ القرار .

واعتبر نائب الأمين أنه لا يحق للأمانة إصدار قرار إعفائه من منصبه بإعتباره مكلف من الوزارة وأنها الجهة المخولة بإعفائه بناءً على ذلك .

من جهتها ، فتحت الوزارة تحقيق موسع للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وعليه يتم البت فيها .