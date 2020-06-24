شكرا لمتابعة خبر عن «سمرقندي»: العمل جارٍ لفتح الحدائق وممرات المشاة والملاعب بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي، اليوم الأربعاء، أنه يجرى العمل على التجهيزات لاستقبال مرتادي الحدائق وممرات المشاة والساحات والألعاب بمكة المكرّمة.

وصرح "سمرقندي" : " نفيدكم بأن العمل جارٍ والاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين؛ وسيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحدائق والمتنزهات وممرات المشاة بمكة المكرّمة"؛ لافتًا إلى أن أعمال التجهيزات شملت إعادة فتح الإنارة للحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات، وإزالة لوحات الإغلاق.

وأوضح أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى إعادة فتح الملاعب والساحات، فضلًا عن الأعمال الدورية من نظافة وتجهيز المسطحات والألعاب؛ مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تجهيز مناطق الجلوس وتحديدها على مبدأ التباعد في المتنزهات ذات المساحات الكبيرة، والمتوقع عدد زوارها بكثافة، وإعادة فتح دورات المياه.