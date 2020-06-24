تعليم الرياض ينفذ خطة تدريبية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الخطة الزمنية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية لمنسوبي الإدارة .
وأوضح الوهيبي أن خطة التوعية تشمل تعريف وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على اللائحة من خلال التحاقهم ببرنامج تدريبي بواقع 6 ساعات تدريبية، تشمل تعريفهم باللائحة وتدريبهم عليها من خلال أنشطة تفاعلية تشاركية .
وأضاف أن التدريب سيشمل منسوبي ومنسوبات الإدارة وقادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس ومعلمي ومعلمات المدارس بواقع مُعَلِّمَيْن ومعلمتين من كل مدرسة، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون عن بعد من خلال منصة Webex ، مضيفا أن التسجيل للدورات سيكون خلال الفترة من 1 - 7 ذو القعدة الجاري، وذلك من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "نظام التدريب"، ثم الدخول للمنصة من خلال الرسالة النصية التي ستصل للمستفيد من إدارة تقنية المعلومات قبل بدء البرنامج بوقت كاف.
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