رياح نشطة وموجة حارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة ، والليث ، والكامل ، وبحره ، وخليص ، ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.
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