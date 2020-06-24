شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض وفتح التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أن التسجيل موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست اهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وقال البرنامج، أنه في حالة تم تقديم اعتراض الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ولخدمة المستفيدين بشكل أفضل يمكن التواصل على رقم الاتصال الموحد 19912 ، أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب للمشكلة من خلال الرابط من هنــــا .

وأشار إلى أنه بالإمكان إرفاق المستند، وفي حال لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة قبل 10 يونيو 2020 ستكون حالة الأهلية لدى المستفيد "غير مؤهل" لدفعة شهر يوليو ولن يتم صرف الدعم وسيلزم تقديم اعتراض على عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة من المستفيد في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية؛ فيما يجب أن تكون بصيغة PDF أو GPJ ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجا بايت.