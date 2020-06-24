بالفيديو.. تدشين مبادرة «تفنيد» لمواجهة الفكر المتطرف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دشن حساب إعتدال مبادرته التفاعلية الجديدة تفنيد، لمواجهة الفكر المتطرف. دشن حساب إعتدال مبادرته التفاعلية الجديدة تفنيد، لمواجهة الفكر المتطرف. ووثق مقطع فيديو نشره حساب إعتدال عبر حسابه"تويتر"المبادرة، التي من شأنها مكافحة الفكر المتطرف ، عبر مواجهة الشبهات الدينية بالدليل "التحليل،التفكيك، والمنطق" ليدفع بالشباب المسلم نحو بناء الحياة.

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