شكرا لمتابعة خبر عن وثيقة نادرة تكشف دعوات الزواج في المملكة عام 1935 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وثيقة تاريخية نادرة عن دعوة زواج عام 1935 م / 1354 هـ ، تظهر عادات المجتمع السعودي المتأصلة منذ القدم . كشفت وثيقة تاريخية نادرة عن دعوة زواج عام 1935 م / 1354 هـ ، تظهر عادات المجتمع السعودي المتأصلة منذ القدم . ويعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين . وتصدر في الوثيقة التي نشرتها "دارة الملك عبد العزيز ، اسم داعي الحفل وكان حينها "خان بهادر احسان الله " وكيل القنصل البريطاني بجدة ، ثم نص الدعوة لحضور الحفل على مدار يومين .

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