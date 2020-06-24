شكرا لمتابعة خبر عن معلمون يصفون موقف الوزارة من حركة النقل بـ«المقلق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصف معلمون موقف الوزارة من موعد حركة النقل بـ«المقلق» وغير المبرر، خصوصا مع عودة الحياة الطبيعية، لافتين إلى أن ذلك زاد من توجسهم؛ خاصةً أنهم مرتبطون بعقود إيجارات مساكن والتزامات مادية كثيرة، الأمر الذي يستلزم تحديد موعد حاسم لإعلان حركة النقل.

وفي السياق نفسه، ناشدت معلمات بضرورة أن تعلن الوزارة موعد الحركة، لحسم أوضاعهن مع سائقي الحافلات، إذ إنهن على التزام بالحجز المسبق.

وأكد المعلمون، أن إعلان النقل لا يتعارض مع احترازات كورونا، وإن صحّ ما يتردد أن الدراسة ستكون عن بعد فليس في الأمر إشكالية ولا يمنع ذلك من معرفة المعلم أو المعلمة عن مصيره، فالمباشرة في المدارس الجديدة ليس فيها تجمّع وتلتزم بالتباعد والعملية التعليمية لن تتوقف.