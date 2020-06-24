شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة وزير الحج: تحديد المساحة لهذا العام 4 أضعاف المساحة المخصصة في السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مستشارة وزير الحج والعمرة فاتن بنت محمد حسين، أنه تم تحديد المساحة المخصصة هذا العام "4 أضعاف" المساحة المخصصة في السابق وذلك في المساكن أو في مخيمات مشعريي عرفات ومنى .

وأوضحت بأن حضور عدد كبير حتماً سيجعل انتقال العدوى سهلاً للآخرين، ولكن في ظل ‏أعداد محدودة وباتباع إرشادات وزارة الصحة من حيث التباعد الجسدي بما لا‏ يقل عن مترين للشخص أثناء الحركة، تأكيد على حرص المملكة على أداء المسلمين لشعيرة الحج بأمن وسلامة للجميع.

ولفتت إلى أن وزارة الحج والعمرة لديها منصة إلكترونية من أفضل المنصات التقنية، وعلى أعلى مستوى من الربط التقني بين كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات ويستطيع الحجاج بكل سهولة التقديم للحج لهم ولعائلاتهم، وحتى إصدار التصاريح، وكذلك اختيار برامج الخدمات المقدمة.