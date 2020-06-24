السعودية اليوم / ليبيا تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات



طرابلس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.

// انتهى //

10:52ت م

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طرابلس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 4 وفيات.وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.// انتهى //10:52ت م0041

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