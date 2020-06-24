السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وموجة حارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة ، والليث ، والكامل ، وبحره ، وخليص ، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

// انتهى //

10:37ت م

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