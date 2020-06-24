السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 51 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 12.535 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 281 حالة وفاة .

// انتهى //

09:55ت م

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طوكيو 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ولم تسجل وفيات جديدة .وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 12.535 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 281 حالة وفاة .// انتهى //09:55ت م0029

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