السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من "موجة حارة" على محافظتي بدر وينبع



المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة طقس حارة تشهدها محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

// انتهى //

09:41ت م

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