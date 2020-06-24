شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: المدخن ضمن الفئات الأشد تأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الصحة من الآثار السلبية للتدخين وأضراره على الفرد والمجتمع، مبينةً أن المدخن يأتي ضمن قائمة الفئات الأشدّ تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وأوضحت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر وعبر منصتها التوعوية # عش بصحة أن التدخين يُسهم في ضعف وظيفة الرئة عند المدخن ويصعب عملية محاربة الفيروسات في الجسم ويرفع خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ونصحت المدخن بحجز موعد في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه العيادات التي جهزتها الصحة في كافة مناطق المملكة.