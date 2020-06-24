شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.