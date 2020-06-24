مكالمة بين علماء مسلمين والشيخ الشثري : حج 1441 جمع بين أمرين عظيمين

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أنه تلقى اتصالات عدد من علماء المسلمين من بلدان شتى تحدثوا معه حول قرار إقامة حج 1441 هذا العام بأعداد محدودة في ظل جائحة كورونا المستجد.

وأضاف الشيخ الشثري في تصريحات إلى قناة “العربية”، أن علماء الإسلام تلقوا القرار بالارتياح والثناء على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن العلماء المسلمين أفادوا بأن القرار جمع بين أمرين عظيمين؛ أولهما تحقيق المقصد الشرعي بإقامة هذه الفريضة، وثانيهما تحقيق المقصد الشرعي بالحفاظ على النفوس البشرية.

ويوم أمس كشف وزيرا الصحة والحج والعمرة، عن جانب من خطط حج 1441 الذي يأتي وسط استمرار انتشار جائحة كورونا التي خلفت قرابة نصف مليون وفاة وأكثر من 8.6 مليون إصابة حول العالم، حيث كثفت المملكة جهودها لإنجاح حج هذا العام من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات التي تم وضعها بالتعاون بين العديد من أجهزة الدولة.

صحة الإنسان أولاً في حج 1441

الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة أكد أن المملكة وضعت صحة الإنسان أولاً وعملت على ذلك، وستواصل جهودها التي تمت على مدى سنوات طويلة للمحافظة على الأمن الصحي العالمي.

وكشف الربيعة أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث سيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأوضح أن الحجاج سوف يخضعون للحجر المنزلي فور انتهائهم من أداء النسك.

واجب شرعي

وقال الربيعة إن حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عامًا ولا يعانون من أية أمراض، مشيراً إلى أن قرار حج 1441 هذا العام بأعداد محدودة أمر لا بد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني مشيرًا إلى أن سيتم تخصيص مستشفى ومركز صحي في مشعر منى تحسباً لأي طارئ.

من جانبه أكد وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن أنه تقرر إقامة حج 1441 بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي من خلال السماح لأعداد محدودة من المقيمين من كافة الجنسيات بأداء المناسك مشيراً إلى أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، بدون استثناءات لأية جنسية.

وقال وزير الحج إنه في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.

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وتابع وزير الحج : عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.

آلية قبول الحجاج

وحول آلية استقبال طلبات الحج هذا العام، أوضح وزير الحج أن آلية قبول الحجاج ستكون بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في السعودية مشيرًا إلى أن هناك خطة إعلامية لتغطية مراحل الحج بشروط ومتطلبات صحية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل مؤتمر وزيرا الصحة والحج بشأن حج 1441 عبر الرابط هنا.

قرار يراعي السلامة

كما رأت منظمة التعاون الإسلامي أن قرار حج 1441 يراعي سلامة وصحة المسلمين ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر من هنا

وأيضًا صدر بيان من هيئة كبار العلماء أيدت فيه أن يكون حج 1441هـ بعدد محدود جدًّا من داخل السعودية ويمكن مطالعة الخبر من هنا

من جهته، أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بقرار المملكة فيما يخص اقتصار موسم الحج على المتواجدين داخل أراضيها.

وأكد الشيخ المنيع أن قرار المملكة بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، فيما يمكن الاطلاع على مداخلة المنيع مع قناة الإخبارية عبر الرابط

فيديو | عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ #الإخبارية: خدمة بيت الله الحرام تقتضي تجنيب المسلمين الضرر pic.twitter.com/PQQBiTX0FC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2020

ويوم أمس ناقشت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1441هـ حيث عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس لمناقشة استعدادات استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1441هـ وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجلسة عبر الرابط هنا.

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