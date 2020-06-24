2020-06-24

فيديو.. إقبال على خدمة تأكد في الشرقية للكشف عن كورونا

متابعات الخليج 365 - الشرقية

شهدت خدمة تأكد في المنطقة الشرقية إقبالًا كبيرًا من جانب الأهالي للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الصحة في مختلف المناطق.



وأظهر تقرير أذاعته قناة الإخبارية أن خدمة تأكد تهدف إلى تقييم معدل انتشار الفيروس في 6 مدن بالمملكة، حيث يحصل المراجع على الوقت المناسب للاستفادة منها من خلال التطبيق؛ وذلك منعاً للتكدس أو الزحام، حيث إنه فور وصول المستفيد للموقع يقوم بإجراء المسحة وهو داخل سيارته بكل يسر وسهولة، ولا يستغرق الانتظار أكثر من نصف ساعة، مبيناً أن الوزارة وفّرت 12 بوابة لدخول الراغبين في الفحص.

ويتم أخذ المسحة عن طريق الفم دون الشعور بألم، ويحصل الشخص بعدها على النتيجة من خلال رسالة نصية على جواله خلال 3 أيام من وقت خضوعه للمسحة المخبرية.

وقال مواطنون ومقيمون إن خدمة تأكد سهلة وآمنة ولم يتعرضوا لأدنى متاعب، موجهين الشكر إلى كل منسوبي وزارة الصحة على الجهد المبذول.

في سياق آخر، أكدت الصحة أنه يمكن التأكد من سلامتك بكل سهولة وذلك عبر مراكز تأكد لمن لا يشعر بأعراض فيروس كورونا ويريد الاطمئنان على صحته، حيث يمكن الآن حجز موعد عبر تطبيق صحتي وذلك عبر الرابط

تأكد من سلامتك بكل سهولة..

مراكز تأكد لمن لا يشعر بأعراض فيروس كورونا ويريد الاطمئنان على صحته.

يمكنك الآن حجز موعد عبر تطبيق صحتي⬇️ Advertisements — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2020

المرحلة الثالثة من خدمة تأكد

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنها استكملت تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد) في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة قد كشفت مؤخرًا عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمرارًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاءها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

ويمكن الاطلاع على خبر “الصحة تعلن عن تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة تأكد” عبر الرابط التالي هنا.

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