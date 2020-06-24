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قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.
وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.
ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.ميليشيا الحوثي
اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"محمد المواسي الخليج 365 2020-06-24
قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.
وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.
ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:47 AM
مركز إعلامي كتاف: إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة
قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.
وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.
ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.
، اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي" ،
المصدر : الخليج 365
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