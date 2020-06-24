محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. وعلقت: تقليداً بالمجتمع السعودي تحت وسم #وثائق_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة يعود تاريخها لعام 1354هـ، 1935 ميلادية لبطاقة دعوة زواج بجدة. وأرفقت الدارة عبر حسابها بتويتر بطاقة الدعوة معلقة عليها بأن توجيه دعوة الزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين يعد تقليداً بالمجتمع السعودي لم يتغير على مر السنين.دارة الملك عبدالعزيز 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 09:38 AM نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. وعلقت: تقليداً بالمجتمع السعودي Advertisements شاهد.. بطاقة دعوة زواج عمرها قرابة 85 عاماً بجدة شاهد.. بطاقة دعوة زواج عمرها قرابة 85 عاماً بجدة تحت وسم #وثائق_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة يعود تاريخها لعام 1354هـ، 1935 ميلادية لبطاقة دعوة زواج بجدة. وأرفقت الدارة عبر حسابها بتويتر بطاقة الدعوة معلقة عليها بأن توجيه دعوة الزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين يعد تقليداً بالمجتمع السعودي لم يتغير على مر السنين. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. بطاقة دعوة زواج عمرها قرابة 85 عاماً بجدة ،

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