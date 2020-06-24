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أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية، أمس، ووفاة رجل في الثمانينيات من العمر، مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 103 حالات وفاة.
وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء، إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 103 حالات وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-24
أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية، أمس، ووفاة رجل في الثمانينيات من العمر، مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 103 حالات وفاة.
وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء، إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصاً.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:18 AM
إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 7492
أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية، أمس، ووفاة رجل في الثمانينيات من العمر، مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 103 حالات وفاة.
وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء، إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصاً.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 103 حالات وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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