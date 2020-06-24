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سجلت ساحل العاج اليوم، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.فيروس كورونا الجديد
ساحل العاج: 185 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-24
سجلت ساحل العاج اليوم، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:15 AM
ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7677 حالة
سجلت ساحل العاج اليوم، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.
، ساحل العاج: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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