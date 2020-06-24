Jurassic World : Dominion يعود بتدابير وقائية والحبكة مفاجأة!

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

يستعد كافة المشاركين في فيلم Jurassic World : Dominion للخضوع لاختبارات فيروس كورونا المستجد قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم.

وبحسب ديلي ميل، وضع صناع فيلم Jurassic World إجراءات صارمة خوفًا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه بإصابة أحد من العاملين بالفيروس، فيما كشف موقع فارايتي عن قيام الشركة المنتجة بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، ويمكن الاطلاع على الخبر الأصلي عبر الرابط التالي هنا.



وقال الموقع إن الوحدة الصحية ستكون مسؤولة عن الكشف الدوري علي طاقم الفيلم والحفاظ علي صحتهم والاطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، كما حرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.

وفي وقت سابق كشف موقع ديدلاين عن استعداد شركة Universal لاستئناف تصوير الفيلم في المملكة المتحدة يوم 6 يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل أخرى بشأن فيلم Jurassic World عبر الرابط هنا

ويعتبر فيلم Jurassic World: Dominion واحداً من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير في لندن لكن الفيروس وتفشيه بالبلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سي، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثي.

مفاجأة

وفي وقت سابق أعلن صناع فيلم Jurassic World (عالم الديناصورات) عن مفاجأة خلال الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إذ يتضمن طاقم العمل ممثلين من فيلم “جوراسيك بارك” الذي اشتقت منه سلسلة “عالم الديناصورات”.

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وذكر موقع لاد بايبل الأمريكي، أن الممثل الأمريكي كريس برات، الذي يلعب دور أوين جريدي في سلسلة “عالم الديناصورات”، كشف عن أن الجزء الـ3 سيتضمن ممثلين مخضرمين أمثال: الفائزة بالأوسكار لورا ديرن، وسام نيل، وجيف جولدبلوم.

وأثار برات حماس الجمهور بقوله: “سيكون الجزء الـ3 الأضخم والأفضل على الإطلاق، فقد توسع صناع العمل، وقرروا جلب كافة الممثلين الأصليين للسلسلة من جديد”.

وصدر فيلم Jurassic World: Dominion عام 1993، حيث لعب سام نيل دور دكتور آلان جرانت، بينما لعب الممثل جيف جولدبلوم دور دكتور إيان مالكوم.

ولكن لا زالت حبكة Jurassic World طي الكتمان، إلا أن الممثل كريس برات أعلن أن القصة ستتضمن قفزة زمنية، وهروب الديناصورات من ملاذهم الآمن في الحديقة.

قصة فيلم Jurassic World

جدير بالذكر أن فيلم العالم الجوراسي بالإنجليزية Jurassic World هو فيلم خيال علمي ومغامرة أمريكي صدر في سنة 2015، ومن إخراج كولين تريفورو. الفيلم هو الإصدار الرابع ضمن سلسلة أفلام الحديقة الجوارسية.

وكتب السيناريو كولين تريفورو وديريك كونولي وأماندا سيلفر وريك جافا، وهو بطولة كريس برات وبرايس دالاس هوارد وعمر سي وعرفان خان.

في الفيلم تُفتتح حديقة العالم الجوراسي على جزيرة أيلا نوبلار (موقع أحداث الفيلم الأول) لكن الفوضى تعمّ المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثياً يدعى “إندومينوس ريكس” من الهرب في أنحاء الجزيرة.

الفيلم كان من المقرر أن يبدأ إنتاجه في 2004 ليصدر في صيف 2005، لكنه عانى كثيراً في مرحلة التطوير حيث تأجل إصداره عدة مرات بينما تعرض السيناريو للتنقيح أكثر من مرة. ستيفن سبيلبرغ مخرج الفيلم الأول والثاني، خدم كمنتج تنفيذي على العالم الجوراسي كحال الفيلم الثالث. صدر الفيلم في 11 يونيو 2015 في الشرق الأوسط وبعده بيوم في الولايات المتحدة.

وكسر الفيلم العديدَ من الأرقام القياسية خلال أول ثلاثة أيام من عرضه، منها أكبر افتتاحية في أمريكا الشمالية والافتتاحية الأعلى دخلاً في العالم، متفوقاً على المنتقمون وهاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2، على التوالي، كما أصبح أول فيلم يجمع 500 مليون $ حول العالم في أول 3 أيام من عرضه.

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