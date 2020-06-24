صيف أحد رفيدة يبدأ اليوم وتوافد كبير على منتزه الحبلة

2020-06-24

فهدالقحطاني- أحد رفيدة

شهد منتزه الحبلة التابع لمحافظة أحد رفيدة إقبالاً كبيراً من الزوار والمصطافين بعد رفع الحظر الكلي في مدن المملكة.

وتوجه الكثير من الأهالي بالمنطقة والزوار المصطافين القادمين من جميع مدن المملكة لغرض السياحة، إلى منتزه الحبلة وبعض المنتزهات بمنطقة عسير للاستمتاع بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة التي يقصدها السياح في كل صيف.

موسم الصيف

ويأتي هذا بعد أن أعلن محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب عن إطلاق موسم الصيف، حيث سيبدأ في المحافظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة ‫الرابعة عصراً بمركز الأمير منصور بن مقرن ببلدية أحد رفيدة بمشاركة جميع الإدارات الحكومية بالمحافظة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من أي عدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بحسب توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس التنمية السياحية في المنطقة الذي يحرص كل الحرص على السياحة في منطقة عسير وعلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر والسائح القادم للمنطقة.

تفاصيل صيف أحد رفيدة

وسابقاً أعلن محافظ أحد رفيدة أن انطلاق فعاليات الصيف في المحافظة سيكون يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، بإطلاق مبادرة حسن الوفادة ومشاركة جميع الجهات المشاركة ثم التوجه لساحة الاحتفالات في المركز الحضاري الذي خُصص للفعاليات، فيما ستقوم بلدية المحافظة بتطبيق الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الترفيه، بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث ستنطلق الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم استعراض للسيارات الكلاسيكية والدبابات النارية ثم أداء صلاة المغرب.

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بعد ذلك سيكون الجميع على موعد مع محاضرة توعوية دينية ثم محاضرة توعوية صحية ثم أداء صلاة العشاء، وبعد ذلك ستبدأ الأمسية الثقافية بقصيدة شعرية وطنية ثم أوبريت عن ليالي الجنوبية، بينما ستنطلق الفعاليات الأخرى في مواعيدها التي سيتم تحديدها لاحقاً على أن تقوم كل جهة بعملها بحكم الاختصاص والعمل كفريق واحد لإنجاح فعاليات الصيف في المحافظة.

وترأس المحافظ ورئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية، متعب ناصر المتعب، اجتماع اللجنة بحضور جميع الأعضاء، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية المشاركة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة للاطلاع على تفاصيل فعاليات الصيف في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع إطلاع الجميع على توجيه أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والمتضمن إقامة فعاليات صيف عسير 1441هـ وإطلاق مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية والتحضير والتنفيذ وفق المهام المحددة لكل جهة، حيث استعدت الجهات الحكومية المشاركة في المحافظة بتنفيذ التوجيه الكريم للمهام والمكلفين بها.

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