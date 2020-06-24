تأكيدًا لخبر “المواطن”.. بدء إزالة مباني مستشفى جازان القديم

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

بدأت صحة جازان مؤخرًا إزالة مباني مستشفى جازان العام القديم، وذلك تأكيدًا لما تم نشره في “متابعات الخليج 365” بعنوان “اشتراطات صارمة قبيل افتتاح مستشفى جازان بعد ترميمه”.

ومن المقرر أن تزيل صحة جازان باقي المباني المجاورة للمبنى الرئيسي خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يتم إخلاء المباني التي ما زالت تستخدم حاليًا من جانب بعض إدارات المستشفى، وذلك تمهيدًا لافتتاح مستشفى جازان العام الجديد الذي يتم ترميمه منذ سنوات، وينتظر أن يكون افتتاحه خلال العام المقبل.

اشتراطات خاصة

ويأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر مطلعة في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365“، وجود اشتراطات خاصة أقرّتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على مديرية صحة جازان قبيل افتتاح مستشفى جازان العام الذي يتم ترميمه منذ سنوات، ومن المتوقع افتتاحه خلال العام المقبل.

وبينت المصادر، أن من تلك الاشتراطات، التي أقرّتها إدارة الدفاع المدني وألزمت بها صحة جازان مؤخراً، عدم تشغيل مبنى مستشفى جازان العام الجديد بعد الانتهاء من أعمال الترميم، إلا بعد إخلاء وهدم مبنى المستشفى القديم المكون من دور أرضي، ويشمل عدداً من الإدارات التابعة للمستشفى، والذي أصبح شبه متهالك ويشكل خطرًا.

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مكاتب بديلة

وأشارت المصادر، إلى أن إدارة صحة جازان قامت بتجهيز مكاتب إدارية بديلة لنقل مكاتب الموظفين والموظفات العاملين بإدارات المبنى الرئيسي للمستشفى القديم، وذلك لإخلاء المبنى بشكل كامل وثم إزالته وهدمه.

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